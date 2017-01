O primeiro mês do ano começou com mudanças no subcomando do 9º Batalhão da Polícia Militar (BPM), Tocantins-Araguaia em Araguatins. Nesta última sexta-feira, 6, por meio de portaria, o Comandante Geral da Polícia Militar do Tocantins, coronel PM Glauber de Oliveira Santos dispensou da função o capitão PM José Roberto Carneiro Alves e designou o capitão PM Frank Cinatra Sousa Melo.

Frente a diversas funções no Batalhão, capitão Frank chegou a comandar a 3ª Companhia (Cia) Operacional com sede em Bela Vista, município de São Miguel, sua última pasta foi a chefia da Corregedoria e Assessoria Jurídica da Unidade pertencente ao Comando do Policiamento do Interior (CPI).

Já o oficial substituído, capitão Roberto, esteve à frente do subcomando do Batalhão há quase dois anos, quando assumiu juntamente com o atual comandante da Unidade, major PM Valdeonne Dias da Silva, janeiro de 2015. A nova função do capitão Roberto será a de coordenador disciplinar do Colégio da Polícia Militar (CPM) em Araguaína, para onde foi transferido.

Na tarde desta quinta-feira, 12, capitão Roberto recebeu o carinho e homenagem dos militares em um evento realizado no auditório do quartel com a presença do major Valdeonne, demais militares da Unidade e representantes do Judiciário. Na noite do dia 11, quarta-feira, capitão Roberto recebeu o carinho de muitos militares na “Arena Pequi” em Araguatins, após rodada de futebol foi oferecido um jantar. (Ascom 9 BPM)