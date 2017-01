A Operação Boas Festas realizada todo ano pela Polícia Militar (PM) durante o natal e ano novo, encerrou na segunda-feira, 2. A operação iniciou-se na manhã do dia 8 de dezembro de 2016 em toda a região do 9º Batalhão. Nas 3 Companhias Operacionais (Cias) da Unidade foram empregados mais de 30 policiais militares.

Desenvolvida por meio do policiamento ostensivo, a operação contou com blitz, abordagens e buscas pessoais com objetivo de preservar a ordem pública, e ainda, proteger o patrimônio, garantir a segurança, o bem estar e a tranquilidade social durante o período de final de ano.

Durante a operação foram abordados 2.379 veículos, houve a apreensão de 3 armas de fogo, 4 armas brancas e 31 papelotes de maconha. Foram confeccionados 86 autos de infração e crime de trânsito, 49 veículos removidos e 14 pessoas levadas para a Delegacia. (Ascom 9 BPM)