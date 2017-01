As quatro noites de Carnaval em Araguatins serão marcadas por muita alegria e uma repaginação no evento que será organizado pela Prefeitura Municipal. Os artistas que passarão pelo palco do evento entre os dias 25 e 28 de fevereiro no Cais do Porto, ainda não foram oficializadas, mas os blocos já começam a se movimentar.

Além das atrações contratadas pela Prefeitura, o público vai participar da festividade dos blocos que sempre são uma atração à parte no evento. Os dirigentes dos blocos aceleram os preparativos e já começam a se movimentar.

Este ano quem confirmou presença é o tradicional bloco Flanáticos que em 2016 não participou.

O diretor do bloco, Basílio Charley, diz que as expectativas para este ano são as melhores possíveis. Ele confia na ação diferenciada da organização geral do evento que tende a voltar a priorizar grandes eventos na cidade como forma de reativar a movimentação turística nos períodos como o Carnaval. “Estamos voltando este ano com força total e disposição redobrada. Os Flanáticos se tornaram o maior bloco da região e em 2017 vamos voltar a mostra essa força”, disse.

Basílio disse ainda que neste ano o bloco deve oferecer aos foliões cerca de 10 mil latinhas de cerveja, água e refrigerante.