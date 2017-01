Durante toda esta semana o empresário e presidente municipal de PRB, Aquiles da Areia, está em Brasília, articulando e conhecendo novos projetos de desenvolvimento empresarial e públicos.

Nesta sexta-feira, 13, um dos encontros do empresário, foi com o ex-prefeito de Marabá e atual diretor do Ministério da Integração Nacional, João Salame Neto (PMDB), que trabalha diretamente com o ministro Helder Barbalho (PMDB).

Durante almoço em um restaurante as margens do lago Paranoá, Salame e Aquiles conversaram sobre as perspectivas de desenvolvimento e investimentos para a região do sudeste paraense que afetam diretamente o Bico do Papagaio, sendo principalmente Araguatins, pela proximidade e pelos modais comuns, que colocam o município na rota do possível desenvolvimento.

“Nunca desistirei de Araguatins. Tudo que tenho construí aqui, e hoje, graças a Deus, tenho minha vida bem encaminha. Mas não posso pensar apenas em mim. O desenvolvimento para o município de maneira geral, vai me beneficiar também. A vida pública pode me ajudar a retribuir a Araguatins o que ela sempre me deu de bom. Esta semana foi bastante produtiva, estou aprendendo novas coisas, conhecendo novas alternativas para a vida pública e privada. Precisamos trabalhar para desenvolver nossa cidade, mas não pensando de maneira isolada. Precisamos buscar o desenvolvimento de maneira geral, não adianta só eu crescer e assistir o resto na nossa gente ficar para trás. Meu objetivo político é construir algo bom para Araguatins”, disse Aquiles.