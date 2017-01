Agora é oficial, o empresário Aquiles da Areia (PRB), aceitou no início da tarde desta terça-feira, 17, assumir a posição de pré-candidato a deputado estadual. A decisão foi anunciada em um almoço com a presença de lideranças e dos deputados federais Carlos Henrique Gaguim (PTN) e César Halum (PRB), que é presidente do partido e garantiu a vaga.

Gaguim disse em entrevista ao webjornal Folha do Bico, que a região tem perdido representatividade e que o espaço precisa ser novamente ocupado. “Araguatins perdeu muito em não ter o Aquiles como prefeito, mesmo assim vamos continuar ajudando o município, atendendo cobrança do próprio Aquiles que fez questão de nos pedir a destinação de uma ambulância e recursos para medicamentos. Na questão política, o Bico precisa recuperar o espaço. Já chegamos a ter cinco deputados estaduais na mesma legislatura, hoje só temos três. Essa representação precisa aumentar e o nome do Aquiles será colocado para apreciação popular. Ele aceitou o convite meu e do Halum e vai participar de um grande projeto de estado”, disse o deputado.

Já Halum ponderou sobre o crescimento político de Aquiles e do PRB, afirmado que isso trará benefícios para a região. “O Aquiles é hoje a maior liderança emergente da região. A experiência de candidato a prefeito trouxe uma empolgação não apenas para ele, mas também para a população que passou a enxergar nele uma expectativa de melhorias, principalmente pela história de vida que ele tem. Um homem que começou de baixo e chegou onde chegou, com muito trabalho e dedicação. Sem dúvidas a política tem ganhado muito com a participação dele”, afirmou Halum.

Em conversa com nossa reportagem, Aquiles reforçou a decisão. “Estamos entrando em um grande projeto de nível nacional. Araguatins e o Tocantins vão ganhar com isso, pois vou trabalhar com toda minha força. Vou trabalhar minha pré-candidatura com a mesma humildade, conversando e ouvindo as pessoas. Ano passado recebi o carinho dos araguatinenses e vou retribuir toda essa confiança. Como a eleição é a nível estadual, também estou tomando providências para ter apoio em outros municípios. Já tenho conversas adiantas com pelo menos 7 outras cidades e esperamos contar com apoio até de prefeitos. Tenho certeza que as coisas darão certo e no momento exato vamos começar a anunciar as adesões”, concluiu.

Lideranças como o vereador Ian Cavalcante (PPS), os ex-vereadores LL Ferreira Soares e Gleides Pereira, além de presidentes de partidos e lideranças comunitárias participaram do almoço.