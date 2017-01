Pais ou responsáveis devem se dirigir à escola desejada a partir da próxima segunda-feira, 9, para o processo de matrícula dos alunos novatos das escolas da Rede Municipal de Ensino de Araguatins. A Secretaria de Educação informou que os pais ou responsáveis devem comparecer as Unidades de Ensino até o dia 20 de janeiro, data do termino do processo.

As aulas terão início no dia 1ª de fevereiro.

As matrículas para os alunos que já pertencem a Rede Municipal aconteceu em dezembro.

Para o ato de inscrição, são necessários os seguintes documentos: certidão de nascimento ou carteira de identidade do aluno, carteira de vacinação, documento do responsável (identidade ou CPF), comprovante de residência e transferência.

Segundo informou a secretária municipal de Educação, Maria Olindina Carneiro Borges, os profissionais da pasta devem passar nos dias 26 e 27 de uma formação continuada e nos dias 30 e 31 realizam o planejamento. (Foto: Léo Cândido)