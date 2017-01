Nesta sexta-feira (13), policiais militares do 9º BPM lotados na 2ª Companhia (Cia) em Augustinópolis reiniciaram os trabalhos do Projeto Cidadão do Futuro: Resgatando o Civismo na área da Companhia. O primeiro do ano de 2017, beneficiou mais de 210 alunos e servidores da escola Estadual Santa Genoveva.

Ao comando do capitão PM Rondinele Martins Feitoza, comandante da 2ª Cia, o momento cívico contou com hasteamento das bandeiras e execução do Hino Nacional. Ao longo do ano, as escolas da rede municipal e estadual de ensino, da área do 9º BPM, recebem os policiais militares para cerimônia alusiva ao civismo. (Ascom 9 BPM)