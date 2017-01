Começam nesta terça-feira, 10, na Comarca de Augustinópolis, as inscrições para seleção para o cargo de assessor de juiz. O período de inscrições se estende até o dia 10 de fevereiro, sempre das 8h30 às 17h. As inscrições são gratuitas e serão realizadas pessoalmente no Fórum, situado à Rua Antônio Mauro do Nascimento, s/n, Bairro Bela Vista, telefone: (63) 3456-1271 ou por via eletrônica dirigida à Secretaria do Juízo da Comarca, por meio do e-mail: dfaugustinopolis@tjto.jus.br, mediante entrega de currículo e documentos.

Com jornada semanal de 40 horas, não incluídos aí o período relativo ao Plantão Judicial e atividades a que o juiz esteja obrigado. O cargo tem remuneração mensal de R$ 5.969,07, mais benefícios, mais benefícios. Caberá ao assessor realizar atividades inerentes à graduação de Bacharel em Direito, entre elas: recebimento e análise de petições e processos; verificação e controle de prazos; pesquisa de jurisprudência e legislação; preparação, conferência e publicação de pautas e atas de audiência; emissão de informações em procedimentos judiciais e administrativos; compilação de dados, elaboração de minutas de despachos, decisões e sentenças, classificação, cálculo, indexação, bem como outras tarefas de mesma natureza e grau de complexidade, inserção, revisão e atualização de dados nos sistemas eletrônicos de comunicação, tais como Eproc, SEI, etc.

A íntegra do edital pode ser conferido AQUI