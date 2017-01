O aposentado Antônio Raimundo Gomes, 72 anos, que estava desaparecido há mais de 24 horas, foi encontrado no final da manhã deste sábado (14), perto do lixão em Buriti do Tocantins.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que fazia buscas pela cidade, Antônio tem problemas mentais e saiu de casa por volta das 8h desta sexta-feira (13).

Ele foi encontrado a cerca de três quilômetros da casa dele. Antônio estava desidratado e deve ser levado para um hospital da cidade, conforme os Bombeiros.

O aposentado foi visto pela última vez às 8h desta sexta-feira, na porta da casa dele. Ao perceberem o sumiço, parentes de Raimundo fizeram buscas em alguns locais da cidade. Como não encontraram, acionaram os Bombeiros.

O filho do aposentado, Manoel da Silva disse que o pai não era acostumado a sair sozinho.