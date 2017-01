Dois acidentes foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em menos de 24 horas na BR-226. Um dos acidentes aconteceu por volta da 1h desta sexta-feira, 13, no km 45, próximo à de Darcinópolis. Segundo PRF, dois veículos colidiram frontalmente.

Um dos carros, um gol, conduzido por um homem de 22 anos invadiu a pista contrária e bateu com um volvo. Um terceiro carro, que vinha logo atrás do volvo, não conseguiu frear e colidiu na traseira do veículo.

No gol, além do motorista haviam mais três passageiros que ficaram feridos com a colisão. A PRF não informou a gravidade dos ferimentos, nem se houve feridos nos demais veículos envolvidos no acidente. Conforme a polícia, o motorista do gol estava dirigindo embriagado e foi autuado.

Já no km 8 da mesma rodovia, por volta das 5 horas da tarde desta quinta-feira, 12, o motorista de um Prisma acabou perdendo o controle do veículo e saiu da pista. Ele e quatro passageiros tiveram ferimentos leves.