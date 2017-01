Paulino da Silva, de 42 anos, suspeito de ter assassinado com uma facada o irmão João Barbosa Silva Neto, de 29 anos, confessou espontaneamente a autoria do crime, que aconteceu em via pública, na noite dessa terça-feira (3).

De acordo com informações do delegado regional, Eduardo Galvão, o suspeito, ainda, chegou a fugir, mas acabou preso em flagrante, minutos depois.

“Após uma discussão, João teria desferido um golpe de capacete contra o autor, o Paulino. E ele, armado com uma faca, desferiu um único golpe contra a barriga do irmão, que ainda chegou a ser socorrido por familiares, mas acabou vindo a óbito”, detalhou o delegado. João Barbosa morreu após dá entrada no Hospital Municipal de Imperatriz (HMI), o Socorrão.

Ainda de acordo com informações do delegado, Paulino tentou fugir, mas acabou preso por uma guarnição da Polícia Militar, na rua 15 de novembro. Ao ser preso, confessou a autoria do assassinato, entregou a arma do crime e foi conduzido para a Delegacia Regional de Imperatriz.

Em depoimento ao delegado de plantão, Jackson Farias, ele confessou espontaneamente o crime, segundo informou o delegado Eduardo Galvão.

Paulino da Silva foi transferido ainda pela manhã para a Unidade de Ressuscitação de Presos de Imperatriz (URPI), onde deverá passar ainda hoje por audiência de custódia.

A forma trágica como tudo aconteceu chocou os familiares. Paulino foi definido pelos parentes como uma pessoa agressiva, sobretudo, por maltratar os pais. Ele e o irmão morto já tinham um histórico antigo de discussão. O crime foi cometido na frente do filho de Paulino, de apenas 10 anos.