Um avião agrícola caiu na manhã desta terça-feira (17), em uma fazenda na zona rural de Monte do Carmo, região central do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, a aeronave bateu em uma árvore durante um nevoeiro. A batida danificou uma das asas. O piloto tentou um pouso de emergência, mas caiu próximo a uma estrada rural.

O acidente aconteceu na fazenda Esteio. O piloto, Thiago Formehl, de 21 anos é filho do dono da propriedade. Ele ficou ferido durante o acidente e foi levado, primeiro para o Hospital Municipal de Monte do Carmo e depois transferido para um hospital particular em Palmas. O pai de Thiago, Eusir Formehl, informou que ele teve apenas escoriações. Ele está consciente e passa bem. Thiago vai passar a noite internado para se recuperar.

Ainda de acordo com Eusir, Thiago estava indo da fazenda Esteio para outra fazenda de propriedade da família, a Gameleira. Ele iria encontrar o restante dos familiares, que estavam reunidos na segunda propriedade. O pai contou que o piloto teria se perdido em função do nevoeiro.

Eusir informou que Thiago já pilota há dois anos, fazendo serviços de pulverização nas propriedades da família. Ele nunca tinha sofrido nenhum tipo de acidente.

O G1 procurou a Força Aérea Brasileira. Até as 19h desta terça-feira (17) eles ainda não haviam registrado o acidente.(G1)