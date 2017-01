Uma técnica de enfermagem do Hospital Geral de Palmas (HGP) foi detida na tarde desta quarta-feira (4) pela Delegacia Especializada na Repressão a Narcóticos (Denarc) suspeita de desviar materiais do hospital para atender criminosos em domicílio. Com isso, membros de organizações criminosas não precisavam buscar atendimento em hospitais quando se feriam e evitavam ser capturados.

Segundo informações da polícia, Thayna Lanna Ribeiro Lira, de 25 anos, era técnica na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. Na casa dela, na quadra 409 Norte, foi localizada uma quantidade expressiva de materiais hospitalares para primeiros socorros como: analgésicos, anestésicos, gases, esparadrapos, bandagens, soros, materiais de sutura e insumos para pequenas cirurgias.

“Chegamos até ela após denúncia de que prestava atendimentos a membros de facções criminosas. Ela fazia o atendimento ou na casa dela ou onde a pessoa requeresse o atendimento”, disse um dos investigadores.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou que rescindirá o contrato com a mulher, que atuava no anexo provisório do Hospital Geral de Palmas (HGP). Além disso, será aberta uma sindicância para apurar o caso.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher também é suspeita de comandar um ponto de venda de drogas na casa dela. No local foram apreendidas diversas porções de maconha, uma balança de precisão, insumos para embalar a droga, além de um simulacro de arma de fogo.

Também foram presos Wanderson Barbosa Lima, de 21 anos, e José Junior Ribeiro Nunes, de 19. Eles seriam responsáveis por auxiliar a mulher na venda e guarda das drogas enquanto ela estava de plantão no hospital.

“Ela confessou que materiais eram desviados do HGP. Quanto a dar apoio para as facções ela não quis falar, mas afirmou que já recebeu ordens de faccionados de dentro do presídio de Palmas”, disse o delegado responsável pela investigação, Guilherme Rocha.

Ainda segundo o delegado, a mulher ainda não indicou um advogado e o caso dela foi encaminhado para a Defensoria Pública do Tocantins. A suspeita foi autuada por tráfico e associação ao tráfico e encaminhada para a Cadeia Pública Feminina de Palmas.

Os outros dois suspeitos foram autuados pelos mesmos crimes e levados para a Casa de Prisão Provisória de Palmas. (G1)