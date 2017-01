Visando dar amplo apoio aos municípios biquenses no âmbito da Assistência Social, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Assistência Social (Setas), realizará reuniões técnicas com secretários municipais da área, gestores do Programa Bolsa Família (PBF) e técnicos dos sistemas da rede do Sistema Único de Assistência Social (RedeSuas). Os encontros serão realizados na Setas, de 16 de janeiro a 2 de fevereiro, e contemplarão dez cidades por dia, devendo cada cidade comparecer na data previamente agendada.

Segundo a diretora do Sistema Único de Assistência Social e Programas Especiais, Halana Magalhães, as reuniões legitimam o papel do Estado de prestar apoio técnico aos municípios e são de extrema importância, principalmente, àqueles que estão sob nova gestão. “As cidades são convidadas a participarem e este envolvimento é essencial para sanar as dúvidas sobre a política de Assistência Social”, comentou, destacando ainda que a prévia leitura de legislações pertinentes, como a Lei Orgânica de Assistência Social (Loas) e a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/Suas), tornarão os encontros mais proveitosos.

Deverão comparecer a esta reunião, três representantes por município, sendo eles: secretário (a) municipal de Assistência Social, gestor (a) do PBF e um técnico (a) da RedeSuas, todos com vínculo empregatício na secretaria de Assistência Social da cidade. Vale lembrar que prefeitos e demais servidores ou técnicos ligados à Assistência Social municipal terão oportunidade de sanar suas dúvidas em outras reuniões e capacitações que serão ofertadas ao longo do ano.

Atendimento

Dias 16 e 17/01 – Aguiarnópolis; Esperantina; São Sebastião do Tocantins; Buriti do Tocantins; Carrasco Bonito; Sampaio; Praia Norte; Augustinópolis; São Miguel do Tocantins; Sítio Novo do Tocantins; Axixá do Tocantins; Araguatins; Itaguatins; Maurilândia do Tocantins; São Bento do Tocantins; Cachoeirinha; Luzinópolis; Tocantinópolis; Nazaré; Ananás; Angico; Santa Terezinha do Tocantins; Riachinho.

Dias 18 e 19/01 – Palmeiras do Tocantins; Xambioá; Darcinópolis; Araguanã; Piraquê; Wanderlândia.