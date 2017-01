Um grupo de criminosos destruiu parte da estrutura da Prefeitura de Miracema, a 78 km de Palmas, ao explodir um caixa eletrônico da Caixa Eletrônica Federal, localizado dentro do órgão. A ação aconteceu por volta das 3h, desta quinta-feira, 5.

Segundo Fidel Costa, irmão do prefeito Moisés da Sercon (PMDB), vizinhos contaram que assaltantes chegaram em três carros. e dentro deles três homens armados desceram e arrombaram o portão da órgão. Dentro do prédio, eles colocaram dinamites para explodir o caixa. Com a explosão, parte do teto da Prefeitura desabou. Conforme Costa, o grupo rendeu o segurança do local.

Após deixarem a sede da Prefeitura, os criminosos atiraram para assustar os moradores do local. Um dos disparos acabou acertando Katiane Correia, de 36 anos, que foi levada ao Hospital Regional de Miracema, mas passa bem.

Fidel informou que ainda não se sabe o valor que foi roubado, mas que o local foi isolado pela Polícia Militar (PM) que aguarda a chegada da Polícia Federal, que irá investigar o assalto.

Conforme Fidel, os vizinhos ainda relataram, que dentro dos três veículos haviam mais assaltantes e um mulher, que estaria chorando. A suspeita é que os veículos tenham sido roubados. (Jornal do Tocantins)