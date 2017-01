Um inquérito foi aberto pelo Ministério Público Estadual (MPE) para apurar lesão aos cofres públicos por causa do acúmulo de cargos, empregos e contratos por parte dos médicos do Hospital Regional de Araguaína, no norte do Tocantins. Segundo o órgão, alguns profissionais chegam a somar carga horária de 180 horas semanais, que daria mais de 25 horas por dia.

A investigação foi aberta após a promotoria de Justiça ter acesso a um relatório da Secretaria de Saúde (Sesau) referente aos anos de 2014 e 2015.

De acordo o MPE, foi requisitado à Sesau a relação dos médicos que não cumpriram a carga horária no período auditado. Além da carga horária semanal apurada como resultado da cumulação irregular de cargos e a relação de plantões extraordinários contratados pela Sesau.

O MPE afirma ainda que as irregularidades prejudicaram o atendimento aos pacientes e a realização de cirurgias, além de ter causado a contratação de plantões extraordinários desnecessários.

Outro lado

A Secretaria de Estado da Saúde disse que “discorda desse tipo de atuação e para sanar irregularidades a nova direção do Hospital Regional de Araguaína (HRA) vem atuado com firmeza no controle de carga horária, revisão de escalas e redimensionamento de profissionais.”

A secretaria disse ainda que está à disposição do Ministério Público Estadual. (G1)