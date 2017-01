O ministro da Saúde, Ricardo Barros, o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, o secretário de Saúde do Estado, Marcos Musafir, o senador Ataídes Oliveira (PSDB), deputados estaduais e federais, além de diversas autoridades municipais ligadas à saúde, estiveram, na tarde desta sexta-feira, 13, no Hospital Geral de Palmas (HGP). Diante do cenário de crise, com pacientes sem atendimento e internados nos corredores, o ministro prometeu agilizar soluções para o problema da saúde no Estado.

“Darei uma solução para aquilo que pudermos acordar de oportunidade de melhora a saúde. Sugeriram a habilitação do serviço de atenção que está pronto (Assistência Médica Ambulatorial) onde podem ser feitas cirurgias pequenas e eletivas, consultas, e podemos deslocar parte da demanda que está aqui para aquela unidade. Isso é uma sugestão que precisa ser estudada entre a comissão bipartite e o ministério”, comentou, ressaltando que essa poderá ser a solução para aliviar os atendimentos no HGP.

O ministro também comentou sobre a obra em andamento no hospital (de reforma e ampliação de leitos). “Vamos avaliar como podemos auxiliar na aceleração da obra que está em andamento. São 200 novos leitos que irão resolver parte desta questão do problema de falta de espaço e atender adequadamente as pessoas”.

Pacientes que estavam nos corredores durante a visita fizeram diversas reclamações sobre os problemas da unidade, e o ministro conversou com alguns deles. Durante a visita Barros anunciou a liberação de R$ 68,2 milhões para investimento na saúde, para benefício do Estado e dos municípios. “É uma visita de aprendizado para o Ministério, de oportunidades de parceria entre Estado, município e União e estamos aqui como governo federal para ver como podemos colaborar para que a Saúde no Estado possa ser melhor”, disse o ministro.

Reclamações

Enquanto as autoridades davam entrevista, um familiar de paciente reclamou sobre a situação de se seu pai, que está com problemas cardíacos aguardando cirurgia, e foi ouvido por Marcelo Miranda. “Que dia vão começar as cirurgias cardíacas no HGP? Não tem equipamentos e tem quase um mês que meu pai está internado”, gritou o autônomo Marcio Francisco do Nascimento, de 39 anos.

Já o governador não falou em datas, porém comentou que os médicos estão capacitados para fazer as cirurgias e que discutirá com Musafir para resolver a questão da falta do serviço.

Após isso, com a sequência na reclamação do autônomo, Miranda rebateu as críticas do senador Ataides Oliveira sobre a saúde no Tocantins. “Se o senador está pedindo intervenção, ele devia era ajudar mais o Estado”, finalizou.

O senador, por sua vez, falou sobre o pedido de intervenção federal na saúde do Estado, que aconteceu em agosto de 2016, por conta dos diversos problemas apresentados. “O governo está brincando com a saúde do povo do Tocantins, essa é a verdade. Hoje visitamos e HGP e dá para perceber a destruição que está esse hospital”, comentou Oliveira.

A troca de “farpas” entre o governador e o senador aconteceu em público.