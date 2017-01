Policias do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Araçatuba ( SP) cumpriram mandado de prisão em desfavor de Jadeon Geová Cabral de Abreu, de 33 anos. Ele acusado de ser mentor do assassinato da ex-namorada, a atendente Naiara Reis Paixão, na rua 15 de novembro, na Beira-Rio,

em Imperatriz.

O crime aconteceu no dia 7 de outubro. A atendente Naiara Reis foi morta com um tiro à queima-roupa, na cabeça, a 200 metros de casa em sua motocicleta.

Jadeon Jeova e um adolescente efetuaram um único disparo contra a vítima, que morreu no local”, relembrou o delegado regional, Eduardo Galvão. Os autores estavam noutro veículo.

No dia seguinte ao assassinato, a polícia apreendeu um adolescente que confessou ter atirado na vítima, a mando de Jadeon Jeová.

O suspeito de ser o mandante fugiu. Após investigações comandadas pelo delegado Gustavo Tavares, descobriu-se que ele estava morando em Araçatuba, onde foi preso.

Ao ser detido, no início da manhã desta quarta-feira (4), o suspeito negou participação da morte da jovem. Após o cumprimento do mandado de prisão, Abreu foi apresentado no plantão policial e será recambiado para Imperatriz, de acordo com informações do delegado Eduardo Galvão. (iMirante)