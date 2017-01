A Corregedoria-Geral de Justiça do Tocantins irá percorrer, este ano, 17 Comarcas do estado para realização dos trabalhos de Correição Geral Ordinária. Destas, 6 são são do Bico do Papagaio.

Augustinópolis e Itaguatins também receberão a visita da equipe da Corregedoria-Geral de Justiça em abril, entre os dias 24 e 28.

Já em setembro, a visita será nas comarcas de Araguatins e Ananás; e em outubro, nas comarcas de Tocantinópolis e Wanderlândia.

O cronograma de correições está publicado no Diário de Justiça nº3950 – Portaria 5403/2016.