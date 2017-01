Com atraso de mais de 100 dias do pagamento por parte da indústria Bonasa, no Bico do Papagaio, avicultores do Tocantins e do Maranhão decidiram em reunião fortalecer a cobrança. Eles exigem a presença do presidente da empresa, Aroldo Silva Amorim Filho, para a negociação da dívida, que passaria de R$ 7 milhões.

Um ofício será protocolado com a reivindicação. A decisão foi tomada em assembleia nesta segunda-feira, 16, em Tocantinópolis. Além disso, os produtores de frango dos dois Estados concordaram com a contratação de uma assessoria jurídica para defende-los. Porém, inicialmente tentarão a regularização dos pagamentos em atraso por meios administrativos. Cerca de 70 pessoas participaram da assembleia.

Os criadores ligados à Associação dos Avicultores do Estado do Tocantins (Avinto) pretendiam paralisação da parceria com a Bonasa Alimentos, de Aguiarnópolis. O acordo consiste em o produtor enviar as aves para a indústria, que processa e repassa os lucros ao avicultor (a chamada integração). São, ao todo, 85 avicultores com direito a receber da Bonasa. A Avinto tem capacidade para produzir 5 milhões de aves por ciclo, gerando consumo de 26 mil toneladas de grãos por mês. (Com informações da Norte Agropecuário)