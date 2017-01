Nesta sexta-feira, 13, a Polícia Militar em Tocantinópolis efetuou a prisão de um homem de 39 anos, quando o mesmo fazia transporte de mercadoria sem nota fiscal.

A PM realizava mais uma operação policial, a qual estava abordando alguns veículos na rodovia TO-126, sentido Aguiarnópolis, no intuito de localizar armas e drogas, ao abordar um veículo, encontrou no bagageiro do mesmo, 34 maços de cigarros de origem estrangeira, sem as devidas documentações do produto. Ao ser questionado por estar transportando os produtos sem as respectivas notas fiscais, o condutor do veículo informou que estava negociando os cigarros sem tais notas fiscais.

Diante dos fatos, à o autor foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil em Tocantinópolis e apresentado a autoridade policial para os procedimentos legais, juntamente com os cigarros, onde seguem a disposição da justiça. (Ascom 5 CIPM)