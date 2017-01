Na noite desta segunda-feira, 9, a Polícia Militar e os agentes carcerários da Cadeia Pública de Tocantinópolis, frutaram uma tentativa de escapada de presos da Unidade Prisional.

Por volta das 21h, a PM através do telefone 190 foi informada pelos agentes carcerários de plantão sobre rumores de uma possível rebelião em massa na cadeia pública de Tocantinópolis. Imediatamente as guarnições da Força Tática, e das Rádios patrulhas se deslocaram até o referido estabelecimento prisional para averiguar tal suspeita. Chegando ao local, alguns presos estavam agitados, sendo necessário o uso de equipamentos menos letal na tentar acalmá-los. Após ter o controle da situação todos os aprisionados foram conduzidos ao local destinado ao banho de sol, para que as celas passassem por revistas.

No final da inspeção nas celas foram localizados: 04 aparelhos celulares, duas baterias de celular, 02 chunchos, e 08 papelotes uma substâncias entorpecentes com aparência de maconha. Todos os objetos encontrados foram entregues a direção do estabelecimento prisional para os procedimentos legais. (Ascom 5 CIPM)