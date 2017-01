Conforme previsto no cronograma do Concurso Público para provimento dos cargos Técnico-Administrativos 2016 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), foi divulgado nesta segunda-feira, 16, o resultado final do certame. A lista com nomes dos aprovados pode ser conferida no site da instituição, no link concursos e seleções. Os candidatos poderão conferir ainda a classificação geral e notas.

O concurso ofertou 35 vagas que estão divididas entre os câmpus de Araguatins, Augustinópolis e Dianópolis, aos cargos de assistente administrativo e técnico em manutenção em informática.

O prazo de validade do concurso é de um ano, contado a partir da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, conforme o edital. Há previsão da homologação ser publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 17.