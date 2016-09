Durante patrulhamento nas ruas centrais da cidade, uma equipe de policiais militares foi acionada pela Central de Operações para ir até a rua Luís Domingues para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito, mas, para surpresa militares, as vítimas do acidente eram dois jovens que fugiam após um assalto próximo do local.

Com J.B.M. e 23 anos, e J.P.S.B., foram apreendidos um revólver calibre 32, com seis balas, uma motocicleta e a uma bolsa com documentos pessoais em nome de Brenda Sabrina Feitosa e três celulares.

Os policiais informaram que a dupla havia acabado de assaltar uma pessoa nas proximidades, e, na fuga, sofreu o acidente de trânsito. Informados sobre o assalto, populares seguraram os dois suspeitos no local até a chegada da polícia.

Os dois jovens tiveram procedimentos distintos: João Brito Mota foi entregue no Plantão Central da Polícia Civil, enquanto o colega dele foi entregue no Hospital Municipal para atendimento médico em relação ao acidente. J.P.S.B. não teve a idade revelada, razão pela qual foi identificado apenas pelas iniciais.