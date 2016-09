A candidata a vereadora de Araguatins pelo PRP, Jaiane Silva Brito, sofreu um acidente neste domingo, 25, em uma estrada vicinal que dá acesso ao PA Planalto, zona rural do município.

Jaiane estava com um motorista e as primeiras informações dão conta que o incidente ocorreu em uma tentativa de ultrapassagem. O condutor perdeu o controle do veículo e acabou capotando.

Jaiane e o motorista tiveram escoriações e fraturas leves, foram socorridos e levados para atendimento médico.