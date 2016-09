Os quatro candidatos à Prefeitura de Araguatins declararam, juntos, gastos de R$ 41.358,36 mil no primeiro mês de campanha, segundo divulgou nesta quinta-feira, 15, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), relativos à primeira prestação de contas dos candidatos. Segundo os dados apresentados pelos postulantes ao TSE, a maior parte das despesas no primeiro mês foi com despesa de pessoal, impressão de material gráfico e publicidade.

Juntos, Alday Machado (PMN), Aquiles da Areia (PRB), Cláudio Santana (PMDB) e Marcos Eticcam (PSDB) declararam terem arrecadado um total de R$ 109.976,50.

Já as despesas contratadas os candidatos declararam R$ 471.009,68

A entrega da declaração é obrigatória e a falta pode caracterizar infração grave, segundo o TSE. Entre os dados estão as transferências do Fundo Partidário, dos recursos em dinheiro e dos estimáveis em dinheiro que candidatos e partidos tenham recebido para financiamento de campanha eleitoral, além dos gastos realizados.

A parcial abrange o período da campanha de 16 de agosto até 8 de setembro. Com a minirreforma eleitoral de 2015, partidos, coligações e candidatos passaram a ser obrigados a informar à Justiça Eleitoral o recebimento de doações em dinheiro em até 72 horas.

Já os relatórios com as transferências do Fundo Partidário, recursos em dinheiro, estimáveis em dinheiro e os gastos realizados devem ser enviados em 13 de setembro (prestação parcial) e 30 dias após o pleito (prestação final).