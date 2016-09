Uma colisão envolvendo uma moto Titan 150 e um Fiat Uno deixou duas pessoas feridas neste domingo, 18. O acidente ocorreu no cruzamento da rua 11 com D, no bairro Nova Araguatins.

Os passageiros da motocicleta, Jerry Adriano Ferreira da Costa, 42 anos e Davi Moraes dos Santos, 25 anos, condutor e passageiro respectivamente, ficaram com escoriações.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros atendimentos e encaminhar as vítimas para o Hospital Municipal de Araguatins. O condutor do Uno não sofreu ferimentos.

Os motivos do acidente não foi informado e ficará a cardo da pericia apontar o culpado.