Na manhã desta quinta-feira, 15, a deputada federal Josi Nunes (PMDB), caminhou pelas ruas do bairro Nova Araguatins, na companhia do candidato a prefeito Cláudio Santana (PMDB), da Coligação “Todos Por Araguatins”. Essa já é a segunda vez que a deputada participa de eventos durante a campanha de Cláudio.

As caminhadas durante o dia são realizadas no mesmo bairro onde a reunião ocorre à noite, segundo Santana, esse é uma maneira de se aproximar do povo e de fazer o convite para o evento pessoalmente. “É aqui que podemos sentir o calor da nossa gente, vamos continuar visitando a casa das pessoas, pois em cada bairro agente é recebido com mais entusiasmo. Poder caminhar hoje com a deputada Josi, nos dá mais força para continuar em frente” disse Cláudio.

Já para a deputada Josi Nunes, a oportunidade de estar novamente em Araguatins é gratificante “Essa é uma luta que o Cláudio vem travando há anos, agora chegou a hora dele, a hora da colheita, e eu vim aqui dar esse apoio”. Josi disse ainda que acredita na vitória de Cláudio Santana. (Ascom)