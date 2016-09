A partir das 20h desta quinta-feira, 22, o Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia (IFTO), recebe os candidatos à Prefeitura de Araguatins para o primeiro debate eleitoral desta eleição. Vão participar os quatro postulantes: Alday Machado (PMN), Aquiles da Areia (PRB), Cláudio Santana (PMDB) e Cláudio Santana (PMDB).

O debate será transmitido ao vivo pela Rádio Sucesso FM.

O foco será a discussão de temas de interesse social, incluindo assuntos de livre instância dos presentes e também sobre temas diretos entre os participantes. A mediação será do professor Gilvanio Alves Pereira e o debate terá cinco blocos.

No primeiro, os candidatos vão se apresentar. No segundo bloco, cada candidato terá 4 minutos para responder porque quer se tornar prefeito de Araguatins. O terceiro bloco será proposto para perguntas feitas pelos presentes, que antes do inicio do debate, deverão depositar pergunta em uma urna, que serão escolhidas mediante sorteio, sendo duas para cada candidato. O quarto bloco será destinado para indagas entre os próprios candidatos e o quinto bloco será para as considerações finais.