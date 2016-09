Nesta quarta-feira, 21, a Diretoria Regional de Educação (DRE), de Araguatins, deu início a uma oficina, coordenada por técnicos da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), para discutir subsídios e orientações sobre o trabalho de acompanhamento e apoio às escolas.

O evento analisa o resultado das avaliações diagnósticas e do simulado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O foco é atender às necessidades dos alunos, dos professores em sala de aula e, principalmente, garantir a aprendizagem com sucesso.

O diretor regional de ensino, Paulom Miranda, afirmou a nossa reportagem que a Diretoria de Ensino está focada no estudo dos dados e dando passos para elaborar estratégias para melhorar o desempenho da regional nos exames que medem a qualidade de ensino.