Com a intenção de envolver a comunidade interna e externa, de forma democrática, na escolha de um novo curso superior, o Campus Araguatins, do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), realizará até dia 26 de outubro uma consulta pública, por meio de enquete.

As questões são voltadas para pessoas que queiram fazer um curso superior, empresários, gestores e comunidade em geral, e visam identificar quais são as principais áreas de interesse entre cursos de licenciatura e bacharelado.

Os interessados em participar devem acessar o endereço: http://araguatins.ifto.edu.br/sistemas/consulta/.

Após a finalização da consulta, a comissão encarregada pelo processo de criação de um novo curso elaborará um relatório com os dados obtidos e encaminhará à direção-geral do campus.