A Polícia Militar prendeu em flagrante na madrugado deste domingo, 18, no setor Nova Araguatins, um pedreiro de 37 anos de idade, acusado de tentar matar o próprio irmão, um lavrador de 34 anos.

A PM não divulgou o nome e imagens dos envolvidos.

Os militares faziam patrulhamento de rotina quando perceberam uma pessoa caída no chão com perfurações de arma branca. Acionado o socorro, os policiais começaram a diligenciar e localizaram o autor nas proximidades, ainda de posse da faca usada no crime. Segundo o detido, o motivo do crime teria sido uma discussão banal entre os irmãos.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Araguatins. Já o autor foi preso por tentativa de homicídio e foi encaminhado à central de flagrantes de Augustinópolis. (Ascom 9º BPM)