Os pais apoiam a mobilização dos professores da rede estadual que cobra do Governo do Estado, os retroativos da reposição geral anual (data-base) de 2015, e também a implantação do índice de 9,8307% referente à revisão geral anual (data-base) de 2016.

Na tarde desta terça-feira, 27, pais e alunos foram as ruas de Araguatins, pedir uma resolução para a situação, por temerem prejuízos para os estudantes com a greve.

Com faixas, cartazes e palavras de ordem, dezenas de pais percorreram as avenidas do centro da cidade em carreata, que terminou com um ato na praça da Rodoviária.