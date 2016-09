Cláudio Santana (PMDB) lidera a disputa pela Prefeitura de Araguatins, com 41,8%. Esse é o cenário de acordo com a pesquisa do Centro Brasileiro de Pesquisa (CBP), contratada pelo Webjornal Folha do Bico sobre a disputa. O levantamento foi realizado entre 22 e 24 de setembro e tem margem de erro de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.

O segundo colocado é Aquiles da Areia (PRB), com 26,3%, seguido na terceira posição por Marcos Eticcam (PSDB), com 21,6 e em quarto lugar, Alday Machado (PMN), com 2,1%. Não sabe ou não quiseram responder soma 8,2% do eleitorado araguatinense.

O Centro Brasileiro de Pesquisa também perguntou aos araguatinenses sobre a rejeição aos candidatos a prefeito. Nesse quesito, Cláudio Santana também é líder, com 20,8%, seguido de Aquiles da Areia com 14,2%. Na terceira posição de rejeição ficou Alday Machado com 10,5%. O candidato menos rejeitado é o tucano Marcos Eticcam, 6,3%. Não sabe ou não quis responder juntam 48,2%.

Na pergunta espontânea, onde o eleitor responde sem a apresentação dos nomes, Cláudio é também o mais lembrado por 38,7% dos eleitores, acompanhado de Aquiles com 23,9%, Marcos Eticcam com 18,4% e Alday 1,3%. Não sabe ou não quis responder 17,7%.