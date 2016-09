Na quarta-feira, 28, o 9º Batalhão de Polícia Militar (Batalhão Araguaia-Tocantins), representado pelo seu Comandante, o Major Valdeonne Dias da Silva, e o Chefe da Seção de Trânsito, 1º Tenente Calistenes Marcelo Reis de Abreu, participou da Conferência de Trânsito promovida pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia (IFTO).

Evento que contou também com a participação do Corpo de Bombeiros, representado pelo Subtenente Miranda, e do Detran, representado pela Coordenadora de Educação para o Trânsito do Ciretran de Araguatins, Adriana Aires, além de alunos e funcionários da instituição. Sob a Coordenação da Professora Cristina, o evento proporcionou uma ampla discussão de temas referentes ao trânsito na cidade de Araguatins. Os Bombeiros fizeram uma rica demonstração dos procedimentos de resgate de pessoas envolvidas em acidentes de trânsito. A representante do Detran expôs dados sobre a violência no trânsito brasileiro e falou sobre a conscientização de cada pessoa para a busca de um trânsito mais seguro. O Major Valdeonne falou sobre a importância da atuação da PM no trânsito e da importância do cidadão contribuir e participar mais ativamente das medidas de organização do trânsito na cidade.

Por fim, o Tenente Calistenes mostrou dados estatísticos do trânsito da cidade de Araguatins, relacionando o número de autuações feitas pela PM com a conduta dos motoristas da cidade, destacando a grande quantidade de pessoas não habilitadas na condução de veículos e o desrespeito à sinalização como fatores que contribuem para o aumento do número de acidentes. Também houve a participação dos alunos fazendo e respondendo perguntas sobre a temática.