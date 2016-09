O candidato que disputa o Palácio Araguaia pela Coligação “Juntos Para Uma Araguatins Melhor”, Aquiles da Areia (PRB), vai receber de forma oficial, nesta quarta-feira, 21, o apoio da senadora e ex-ministra da Agricultura, Kátia Abreu (PMDB).

A própria senadora confirmou na noite desta terça-feira, 20, a informação ao webjornal Folha do Bico.

Para receber a adesão da senadora, a Coligação “Juntos Para Uma Araguatins Melhor”, prepara uma reunião pública para esta quarta, na Rua Bartolomeu Bueno, esquina com Nero Macedo, no centro da cidade. O evento começa às 19h e terá ainda a presença do também peemedebista e ex-deputado, Osvaldo Reis.