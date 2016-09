Foi divulgada nesta sexta-feira, 30, pesquisa Skala, sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Augustinópolis. Segundo o levantamento encomendado pelo próprio instituo, a peemedebista Carmem Alcântara venceria a disputa com 45,7% das intenções de votos. Júlio Oliveira (PRB) teria 42,3%. Indecisos 9,5 e nenhum 2,5%.

A pesquisa registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), com o número de identificação TO-03422/2016. Foi realizada no dia 26 de setembro e ouviu 200 eleitores. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na rejeição Carmem também lidera com 31,8%. Júlio tem 24,4%. Os eleitores que não rejeita nenhum dos dois somam 39,8% e nenhum 4%.