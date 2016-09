Na noite desta quarta-feira, 14, a candidata da coligação “Avança Augustinópolis”, Carmem Alcântara (PMDB), participou de reunião no bairro Boa Vista. Com a presença dos ex-deputados, Manoel Queiroz (PSD) e Iderval Silva (PSDB), candidatos a vereador, lideranças e correligionários, a candidata reforçou seu projetos para a área da Educação.

Um dos pontos abordados foi a formação de parceria com a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), para criar um cursinho popular gratuito, com o intuito de fomentar o ingresso de jovens na universidade e prepara-los para concursos públicos.

Outro ponto abordado pela peemedebista foi colocar em funcionamento as creches, que foram obras de sua gestão (2009-2012).