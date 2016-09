Dando continuidade a programação do 1°Seminário de Direito Eleitoral do Bico do Papagaio, a coordenadora de controle interno e auditoria do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), Keila Tanganeli, ministrou palestra sobre Prestação de Contas, na manhã deste sábado, 17, no Fórum de Augustinópolis.

O Seminário tem como objetivo promover a discussão sobre assuntos diversos, como a Reforma Eleitoral promovida pela Lei n° 13.165/2015, abordando temas como propaganda eleitoral, crimes eleitorais, prestação de contas entre outros.

A palestrante, Keila Tanganeli, explicou que com a Reforma Eleitoral os partidos, coligações e candidatos passaram a ser obrigados a informar à Justiça Eleitoral o recebimento de doações em dinheiro em até 72 horas contadas do seu recebimento. “Os gastos realizados na campanha dos candidatos, devem ser enviados em dois momentos: até 13 de setembro (prestação parcial) e 30 dias após o pleito (prestação final)”, ressaltou.

Todas as prestações de contas, parciais e finais, devem ser elaboradas por meio do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE) disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para a estudante de direito, Sara Nunes, o seminário é uma oportunidade para conhecer melhor as principais mudanças nas eleições municipais desse ano. “Houve muitas alterações no pleito desse ano e é muito bom receber informações diretamente dos técnicos que lidam com o assunto todos os dias”, disse.

Também participaram do evento os analistas eleitorais Ingrid de Almeida Cavalcante, Helder Ferreira Bezerra e Samir Almeida Teixeira. (Gabriela Almeida)