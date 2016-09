Na noite desta segunda-feira, 26, o candidato a prefeito de Augustinópolis pela Coligação “O Povo Faz a Mudança”, Júlio Oliveira (PRB), recebeu centenas de pessoas em comício no bairro Boa Vista, para oficializar o apoio do senador Vicentinho Alves e do deputado federal, Vicentinho Júnior, ambos do PR, partido do candidato a vice, Cícero Paulo, na chapa de Carmem Alcântara (PMDB).

Vicentinho Alves usou sua fala para garantir que caso Júlio seja eleito, o município de Augustinópolis poderá contar com ele no trabalho de captação de emendas. O parlamentar também sem citar nomes afirmou de maneira especifica, que Júlio nunca foi deputado ou prefeito que fazem promessas vazias e não cumpridas em época de eleição. O deputado Amélio Cayres estava no palanque.

Por sua vez Júlio foi mais comedido e comentou sobre a possibilidade de renovação da politica local. O candidato também agradeceu as autoridades que acreditaram nas ideias e estão defendendo os objetivos.