A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargadora Ângela Prudente ministrará palestra sobre a “Atuação do TRE-TO frente às Eleições Vindouras”, durante o 1º Seminário de Direito Eleitoral do Bico do Papagaio, que será aberto oficialmente às 9 horas desta sexta-feira, 16, em Augustinópolis. O evento é uma iniciativa do Instituto Responsabilidade Viva e prossegue até sábado, 17, no auditório do Fórum da Comarca de Augustinópolis.

Segundo Kleiton Eduardo Costa Barbosa, presidente do Instituto Viva, o objetivo do seminário será promover a discussão sobre assuntos eleitoreiros, como a Reforma Eleitoral empreendida pela Lei nº 13.165/15, Propaganda Eleitoral, Crimes Eleitorais, Ações Eleitorais e a Reforma do novo CPC, Prestação de Contas, o Direito Eleitoral na visão do TRE-TO, Dia do Pleito e o Poder de Polícia Eleitoral.

Confira a programação:

16/09/2016 – Sexta–Feira

08h – Credenciamento

09h – Abertura oficial

10h – Palestra de Abertura Palestrante:

Desembargadora Ângela Prudente, Presidente do Tribunal

Regional Eleitoral do Estado do Tocantins

Tema: Atuação do TRE/TO, frente as Eleições Vindouras

Mediador: Dr. Jefferson Ramos

11h45m – Intervalo para almoço

14h

Palestrante: Dr. Edson Resende – Promotor Eleitoral de Minas Gerais

Tema: Propaganda Eleitoral

Mediador: Jefferson Ramos

16h

Palestrante: Dr. Jefferson Ramos, Juiz Eleitoral no Tocantins

Tema: Do dia das Eleições e o Poder de Polícia Eleitoral

Mediador: Maurício Cordenonzi

17/09/2016 – Sábado

08h

Palestrantes: Keila Tanganeli, Coordenadora de Controle Interno e Auditoria do

Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins; Ingrid de Almeida Cavalcante, Analista Eleitoral; Helder Ferreira Bezerra, Analista Eleitoral; Samir Almeida Teixeira, Analista Eleitoral.

Tema: Prestação de Contas

Mediadores: Keila, Samir, Helder e Ingrid.

12h – Intervalo para almoço

14h

Palestrante: Dr. Juvenal Klayber Coelho

Tema: Das ações eleitorais e a reforma empreendida pelo novo CPC.

Mediador: Dr. Mauricio Cordenonzi

15h45m – Intervalo (Coffee break)

16h

Palestrante: Dr. Paulo Sérgio F. de Almeida, Promotor Eleitoral do Tocantins

Tema: Dos Crimes Eleitorais e seus procedimentos

Mediador: Dr. Jefferson Ramos