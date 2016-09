Para estimular a produção de leite no Tocantins, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) e parceiros organizam o Workshop da Pecuária de Leite em Augustinópolis. O evento acontecerá, primeiramente no dia 27

No encontro, estão previstos cerca de 70 pessoas no workshop, entre produtores de leite, laticinistas e técnicos extensionistas rurais. As inscrições serão realizadas nos locais dos eventos e, para mais informações procurar os escritório do Instituto de desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) no município.

Na programação, temas como melhoramento genético, manejo nutricional e programa de incentivo a produção de leite. Serão as mesmas palestras para os três eventos, sendo: Impacto do melhoramento genético na produção de leite; Manejo nutricional em vacas de leite; e Programa Leite Mais Saudável. Haverá momento para discussões no final das palestras.

Para o zootecnista da Seagro, Alan Oliveira, o workshop tem como objetivo estimular a produção leiteira no Estado. “A nossa intenção é capacitar os produtores no manejo produtivo e reprodutivo no rebanho de leite para que possam aumentar a produção, e consequentemente proporcionar a geração de renda nas propriedades rurais”, enfatizou.