Com o tema: “Eu Escolhi Fazer a Diferença”, inicia no próximo sábado, 17, em Axixá do Tocantins, o 20º Congresso de Mocidade do Bico do Papagaio (COMADEBIP) com a participação de 25 igrejas presentes em 12 cidades da região. O casal de pastores Geovan Santiago e missionária Luzenir Santiago são os anfitriões da festividade.

Entre os convidados estão: Banda Shalon, cantora Andréa Alencar (GO), Pastor Daniel Fernandes, (SP). O congresso é presidido pelo pastor Neidivaldo de Sousa Rocha e é realizado com o apoio da 4ª Àrea Administrativa da CIADSETA.

O congresso inicia no próximo sábado, 17 e termina no domingo, 18. Na programação consta: Louvores, ministração Bíblica, unção e poder de Deus. (JM Noticia)