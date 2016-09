Na sexta-feira, 16, mais de 2 mil mulheres vestidas de verde, foram as ruas de Axixá do Tocantins em apoio as candidaturas de Dr. Auri (PSC) para prefeito e Zé Limão (PR) para vice-prefeito, pela Coligação “O Progresso Continua”.

Guiadas por Hellyda Wulange, primeira dama, e acompanhadas por outras lideranças femininas, a caminhada espalhou alegria e disposição por todas as ruas por onde passou.

O prefeito e candidato a reeleição, Dr. Auri, comentou a satisfação de participar do evento. “Quero aqui agradecer de coração a cada uma das nossas guerreiras que compareceram na caminhada das mulheres do 20. A união faz a força e as mulheres de Axixá, mostraram a cara e disseram que não aceitam que a nossa cidade ande para trás. Uma das muitas mulheres que discursaram afirmou que Axixá precisa realmente de um administrador simples, acessível e que ao mesmo tempo tenha a capacidade gerencial que ele vem demonstrando ao longo de sua gestão, em time que está ganhando não se mexe”, afirmou Auri.

Auri ainda comentou que a caminhada é o retrato da preferência majoritária do povo peloa continuidade de trabalho e que a atual administração corresponde ao que a população espera de um administrador. “Desde o início da nossa gestão estamos sempre perto da sociedade, perto dos anseios populares e efetivamente trabalhando para a solução dos problemas de nossa querida Axixá”, finalizou.