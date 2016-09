Em Brejo Grande do Araguaia, município paraense que faz divisa com Araguatins, diversos eleitores estão sendo investigados por suspeitas de transferirem seus títulos eleitorais de forma ilegal. Entre os denunciados estão diversos araguatinenses, que teriam forjado residir na cidade vizinha. Eles podem responder por falsidade ideológica.

A denúncia foi feita por membros da Coligação “O Povo no Governo”, composta por PT / PMDB / PTB / PHS / PC do B / PP. Segundo a acusação, cerca de 700 eleitores dos municípios de Araguatins, Piçarra-PA e São Geraldo-PA, aderiram a um esquema de transferências, patrocinada pelo prefeito e candidato a reeleição, Marcos Dias do Nascimento, o Baxim (PDT), e por vereadores que compõem a base de apoio.

Os principais colaboradores do suposto esquema, foram ouvidos nesta quarta-feira, 21, no Fórum de São João do Araguaia-PA, em uma audiência de instrução.

Diversos moradores de Brejo Grande, compareceram ao Fórum de São João do Araguaia, para protestar e pedir a averiguação cautelosa do caso.

Os eleitores envolvidos podem responder por falsidade ideológica e pelo artigo 350 do código eleitoral que também trata de declarações falsas. Em ambos os casos, a pena varia de 1 a 5 anos de prisão, além do pagamento de multas.