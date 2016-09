Em reunião pública nesta terça-feira, 20, o candidato da Coligação “Unidos Por um Buriti Melhor”, Borjão (PV), criticou a atual situação dos equipamentos públicos nas áreas de saúde e agricultura, no município de Buriti do Tocantins.

Par Borjão, a recuperação urgente do maquinário será prioridade. Segundo o pevista todos os tratores estão quebrados e deixando de servir a população. “Faço o compromisso de dar todo o apoio necessário ao homem do campo, para que possam produzir e colocar o pão na mesa para toda sua família”, disse e prometeu recuperar e manter todas as estradas vicinais do município conservadas.

Em seu pronunciamento, Borjão voltou a criticar a gestão municipal em Saúde e apresentou suas prioridades. “A partir de primeiro de janeiro de 2017 nosso povo que precisar de uma ambulância ou de qualquer outro serviço, teremos no município uma marca de atendimento humanizado e de qualidade, com médicos e remédios de acordo com a necessidade de cada cidadão, bem como condições de trabalho e valorização de todos os profissionais da saúde”, afirmou.