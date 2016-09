O candidato a prefeito de Cachoeirinha pela Coligação “Novo Tempo Cachoeirinha”, Zélio Herculano de Castro (PSD), desistiu de disputar a Prefeitura Municipal e declarou apoio ao prefeito e candidato a reeleição, Erisvaldo Resplandes de Araújo, o Preto (PSB).

Zélio havia sido barrado em primeira instância, pela Lei da Ficha Limpa, e teve seu pedido de registro indeferido. Só que recorreu da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Aconselhado por amigos e advogados, Zélio resolveu abdicar da disputa por não ver chances do recurso prosperar.

Zélio foi condenado por prestação de contas de ordenador de despesas do ano 2012, julgadas irregulares pelo Acórdão TCE-TO nº 568/2016 e rejeição de contas de ordenador de despesas, pela Câmara Municipal, relativas aos anos de 2009 e 2010.

Com a presença do senador Vicentinho Alves (PR) e do deputado federal Vicentinho Júnior (PR), Zélio hipotecou apoio a reeleição de Preto neste domingo, 25.