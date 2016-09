A Justiça Eleitoral publicou nessa quinta-feira, 15, a prestação de contas parcial de candidatos e partidos que concorrem aos cargos de prefeito e vereador nas eleições deste ano. Em Tocantinópolis e Augustinópolis, os candidatos a prefeito já contrataram juntos, R$ 172,979,17 mil em estrutura de campanha.

Os dados foram enviados ao TSE, entre os dias 9 e 13 deste mês, por meio de relatórios discriminados das transferências do Fundo Partidário, dos recursos em dinheiro e dos estimáveis em dinheiro que tenham recebido para financiamento de campanha eleitoral e dos gastos realizados, abrangendo o período do início da campanha (16 de agosto) até o dia 8 de setembro.

Com a Reforma Eleitoral 2015 (Lei nº 13.165/2015), partidos, coligações e candidatos passaram a ser obrigados a informar à Justiça Eleitoral o recebimento de doações em dinheiro em até 72 horas contadas do seu recebimento. Já os relatórios discriminando as transferências do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados, devem ser enviados em dois momentos: até 13 de setembro (prestação parcial) e 30 dias após o pleito (prestação final).

Veja os gastos dos candidatos de Tocantinópolis e Augustinópolis: