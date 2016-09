A casa do prefeito de Araguaína e candidato à reeleição pelo Partido da República (PR), Ronaldo Dimas, foi invadida por dois homens na tarde desta quinta-feira (15), no Setor Anhaguera, em Araguaína, região norte do Tocantins.

Conforme a Polícia Militar, os homens armados invadiram a casa de Ronaldo Dimas e anunciaram o assalto. A dupla fugiu levando um veículo da família, um celular e uma carteira de bolso. A polícia informou que ainda não há pistas dos suspeitos.