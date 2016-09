Um acidente frontal entre uma motocicleta e um carro de passeio deixou um morto e dois feridos na tarde desta segunda-feira (19) na BR-153, próximo a Araguaína. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a motocicleta que seguia sentido Wanderlândia invadiu a contramão e colidiu de frente com o carro que seguia para Araguaína. O condutor da motocicleta que não teve o nome divulgado morreu no local.

O motorista do carro sofreu ferimentos leves e ficou no local até a chegada da polícia. A passageira ficou gravemente ferida e foi levada para Hospital Regional de Araguaína (HRA) por populares que passavam pelo local. O corpo do motociclista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.